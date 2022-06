Fuzuê Junino é mais uma opção para quem quer fazer o esquenta de São João

Opção para fazer o esquenta do São João não falta. Então receba 'na caixa dos peitos' mais uma: o Fuzuê Junino, que faz a festa gratuita na praça Pedro Arcanjo no próximo domingo (19), a partir das 15h.

O evento conta com DJ Preta, Lucas Maia e a banda Cole Comigo, que traz em seu repertório influências do mais popular na música brasileira e baiana. “Ser feliz e fazer outras pessoas felizes é a nossa missão”, garante a cantora Lais Martins.

Em paralelo ao trabalho no grupo, Lais Martins atua também captando projetos para levar sua música a diversos lugares. Desde os ensaios nos palcos do Pelourinho à realização do projeto ‘Top Sertanejo’ em Camaçari, com cerca de 5 edições dentro de um mês em 2019.

Só neste período pré-São João, a cantora já se apresentou ao lado do grupo três vezes nos palcos do Pelô. “Tem sido uma sequência muito boa de shows, a galera tem curtido muito com a gente”, afirma. Tudo para matar a saudade das festas juninas que por dois anos consecutivos não podem acontecer.

É bom se atentar: não é obrigatório o uso de máscaras, mas para entrar no show segue necessária a comprovação do ciclo vacinal completo através de apresentação do Certificado Covid - ConectSUS e documento de identificação com foto.