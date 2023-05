Fuzuê: Novela substituta de Vai na Fé revela sua primeira foto de elenco

Junte um grande mistério, duas mulheres de personalidades fortes – que têm mais coisas em comum do que imaginam – pistas sobre uma mãe desaparecida, uma pitada de amor à primeira vista, e muito humor na busca pelos tesouros da vida. Está pronto o fuzuê. Ou melhor, a Fuzuê, a próxima novela das 19h da TV Globo, escrita por Gustavo Reiz e com direção artística de Fabricio Mamberti, que substituirá Vai na Fé.

E foi nesse clima do melhor do fuzuê que parte do elenco se reuniu, recentemente, para um workshop com a preparadora Ariela Goldmann. Na foto, que pode ser vista acima, estão Giovana Cordeiro, Marina Ruy Barbosa, Nicolas Prattes, Edson Celulari, Fernanda Rodrigues, Juliano Cazarré, Felipe Simas, Jessica Córes, Pedro Carvalho, Bia Montez, Walkiria Ribeiro, Guil Anacleto, Heslaine Vieira, Noemia Oliveira, Ruan Aguiar, Bruno de Mello, Danilo Maia, Cinnara Leal, Deo Garcez, Clayton Nascimento e Micael Borges.

Com estreia prevista para o segundo semestre, Fuzuê é uma comédia romântica, que vai tratar, de forma leve e bem-humorada, sobre diferentes relações sociais e familiares, tendo como pano de fundo, a busca de duas irmãs por seus desejos e realizações pessoais.

Na história, Luna (Giovana Cordeiro), heroína da trama, é uma mulher simples, carismática, moradora do Bairro de Fátima, no centro do Rio de Janeiro, que produz e vende biojoias e busca, incansavelmente, por pistas que desvendem o paradeiro de sua mãe, Maria Navalha (Olivia Araújo), ex-cantora da Lapa, que desapareceu misteriosamente.

Do outro lado do mapa, vive Preciosa (Marina Ruy Barbosa), a antagonista da história. Uma conhecida e poderosa empresária, dona de uma joalheria, que recebe como herança do pai, Cesar Montebello (Leopoldo Pacheco), documentos que indicam a localização de uma fortuna escondida.

O que Preciosa não imaginava é que, em meio à papelada deixada pelo pai, estaria uma outra revelação: a existência de uma irmã (Luna), com quem ela deveria dividir todo o seu patrimônio, incluindo o tesouro que ainda teria que ser encontrado.