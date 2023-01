FV23: Assinantes CORREIO têm prazo para pedir cupom de desconto de até 55%

Está chegando a hora do Festival de Verão 2023: no próximo final de semana, sábado e domigo (28 e 29 de janeiro) um dos festivais mais tradicionais de Salvador volta para sua casa, o Parque de Exposições, onde nasceu em 1999 e ficou por 17 edições consecutivas.

Assinantes do CORREIO têm direito a descontos que chegam a 55% no valor do ingresso, mas precisam solicitar os códigos até a próxima sexta (27) para não perder o benefício. Esse ano, os códigos de desconto devem ser solicitados através da central de relacionamento no telefone 3480-9140 ou e-mail assinante@correio24horas.com.br. A compra com o desconto exclusivo do Clube Correio também só estará disponível pelo site de vendas até o dia 27/01.

"O retorno do Festival de Verão foi muito aguardando pelos baianos em geral e isso não foi diferente com os assinantes do Correio. A parceria é muito importante, pois conseguimos conceder um desconto mais vantajoso do que a meia entrada com o Clube Correio em um dos eventos mais queridos do verão baiano", explica Caroline Coutinho, analista de Marketing do CORREIO.

"Basta informar o código de assinante e solicitar os códigos do titular e dependentes do Clube Correio", completa.

É importante ter atenção ao prazo. Quem assinar o CORREIO no sábado ou domingo, por exemplo, não terá direito ao benefício. Até lá, é possível, para mais detalhes basta acessar o site www.correio24horas.com.br/clubecorreio. Os descontos são de 55% para o ingresso do tipo Pista e 15% para o camarote.

SERVIÇO

Festival de Verão Salvador 2023

Quando: sábado (28) e domingo (29)

Onde: Parque de Exposições (Av. Luís Viana Filho, 1590 – Itapuã)

Vendas: Na plataforma Sympla ou nas Lojas South dos shoppings Salvador, Paralela, Lapa e Bahia

Ingressos (quinto lote): Pista: R$ 196 | R$ 98 (Clube CORREIO: R$ 72, com 55% de desconto). Camarote: R$ 380 (Clube CORREIO: R$ 323, com 15% de desconto)