FV23: Daniela Mercury faz apresentação especial no 'Momento Devassa' neste sábado

A cantora Daniela Mercury se junta à mistura do Festival de Verão Salvador neste sábado (28) com uma apresentação especial. O show da Rainha do Axé acontecerá no espaço denominado "Momento Devassa", uma estrutura em formato de geladeira de cerveja que tem 15 metros de altura. Daniela se apresenta a partir das 23h30, e convida Márcia Short e Márcia Freire para a festa.

A cervejaria Devassa, uma das patrocinadoras do evento, realiza nos dois dias de evento uma ação batizada de Geladassa. Na ação, artistas que fizeram história nas edições anteriores do Festival de Verão vão se encontrar com o público em apresentações com uma hora de duração. Além disso, DJs e grupos de dança como o Afrobafo e o FitDance também marcarão presença no espaço.

As apresentações no Momento Devassa acontecem simultaneamente com as apresentações nos dois palcos principais do Festival de Verão. Diariamente, atrações surpresas animarão o público do FV23 durante o intervalo entre o penúltimo e o último show do evento.

No sábado, os DJ’s Patrick Tor4, Ubuntu, Lúcio K e LiberiAna também animam o Momento Devassa. No domingo (29) comparecem as cantoras Emanuelle Araújo e Larissa Luz, as dançarinas Sheila Mello & Scheila Carvalho e os DJs Patrick Tor4, Gabi da Oxé, Grace Kelly, Telefunksoul.