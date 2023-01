G de Governança: como suas boas práticas impactam positivamente as organizações

A sigla ESG, do inglês Environmental, Social and Governance – ou ASG, do português Ambiental, Social e Governança -, tem sido cada vez mais aplicada nas empresas ao redor do mundo. A adoção de seus critérios, inclusive, reverbera na imagem e no valor dos negócios. Contudo, as duas primeiras letras, que contemplam o meio ambiente e a sociedade, têm ganhado mais evidência. Entretanto, é necessário ressaltar a importância do G de Governança.

A Governança é um pilar que envolve direção, monitoramento e incentivo, com a participação de sócios, diretores, conselheiros e todos os stakeholders do negócio, dessa forma, trabalhando na cultura da empresa, no controle dos processos internos e na manutenção das responsabilidades e ética das organizações, evitando, assim, práticas desleais, posturas inadequadas, fraudes e corrupção.

Para que isso, de fato, aconteça é necessário estar atento ao cumprimento dos quatro princípios básicos da Governança Corporativa: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Quando observados e aplicados adequadamente, tais princípios geram resultados diretamente ligados a um sistema de confiança dentro das organizações e nos ambientes em torno delas.

Outro grande fator nas práticas da Governança é a Governança Tributária, que tem a boa-fé, o decoro, a ética, a legalidade, a preservação da reputação institucional, a lucratividade e o Compliance como princípios fundamentais. Se implementada corretamente, ela pode gerar inúmeros benefícios, como a redução da carga tributária existente; diminuição de sanções e o aumento na margem de lucro por meio das reduções de custos tributários.

Na prática, uma boa Governança agrega valor as organizações. Afinal, o pilar está inclinado a gerar inúmeros benefícios as empresas, entre eles: a valorização da imagem corporativa, o aumento do valor de mercado e, consequentemente, um maior número de investidores. Contudo, para que esses resultados sejam alcançados, é necessário depositar uma maior carga de atenção nas relações organizacionais.

Nesse sentido, é fundamental o estabelecimento de regras e normas para nortear a tomada de decisões, minimizar os riscos e aumentar as oportunidades. A realização de auditorias também é essencial para verificar se as regras estão sendo cumpridas integralmente.

De modo geral, a Governança é um pilar fundamental para o desenvolvimento, transparência e expansão de uma empresa. Sendo assim, ela não pode ser negligenciada na aplicação das práticas de ESG. Afinal, o G de Governança reúne um conjunto de sistemas e processos de gestão que ajudam a fortalecer os interesses da organização, assegurando uma marca mais forte, um crescimento sustentável a longo prazo, o bem-estar do seu público interno e externo e ganhos para toda a sociedade.

Luciano Sampaio é sócio-líder da PwC Brasil na região Nordeste