Gabarito das provas do concurso para PM e Corpo de Bombeiros está disponível

Os 71 mil candidatos a uma das vagas oferecidas pelo concurso Saeb/05/2022, que está selecionando dois mil soldados para a Polícia Militar e outros 500 para o Corpo de Bombeiros, já podem consultar o gabarito das provas, que está disponível desde segunda-feira,23, no site da organizadora do certame, a Fundação Carlos Chagas (FCC), no endereço https://www.concursosfcc.com.br/concursos/govba222/index.html

Segundo a própria Saeb, a abstenção do concurso foi de 24,20% do total de 93.674 inscritos, ou seja, 22.673 candidatos estiveram ausentes.

As provas objetivas e discursivas do certame foram aplicadas em Salvador e em outros 11 municípios do estado (Alagoinhas. Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Juazeiro, Santo Antônio de Jesus, Serrinha e Vitória da Conquista).

De acordo com o cronograma provisório que consta no edital, a publicação do resultado provisório da 1ª Etapa (provas objetivas) será no dia 1º de março deste ano, no Diário Oficial do Estado da Bahia e no site da Fundação Carlos Chagas.

Só na capital baiana, foram promovidos exames em 38 unidades educacionais, situadas em 24 diferentes bairros, incluindo os colégios estaduais como o Luís Viana, em Brotas, até prédios de instituições de ensino superior, como os pavilhões de aula da Ufba, em Ondina, e a Faculdade Baiana de Direito, no Costa Azul.

Maíra Nascimento, de 29 anos, chegou cedo ao campus do Centro Universitário da Bahia, no Stiep, para fazer a prova. Preocupada em garantir estabilidade econômica – em meio à insegurança do mercado de trabalho no setor privado – ela sonha em atuar como soldado do Corpo de Bombeiros. “É um trabalho que vem ganhando notoriedade hoje com as tragédias de enchentes, e que tem uma função muito importante não só nas operações ostensivas, de resgate, mas também por sua atuação preventiva e de fiscalização”, ressalta a candidata.

O exame do concurso para PM e Corpo de Bombeiros foi composto por 80 questões objetivas de múltipla escolha, abordando conhecimentos gerais e específicos, além de uma prova discursiva, voltada para a elaboração de texto dissertativo.