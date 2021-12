Gabarito oficial das provas do Enem 2021 é divulgado; confira

Os gabaritos oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 foram divulgados nesta quarta-feira (1º) tanto para a versão impressa quanto para a versão digital das provas.

As respostas estão no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que é quem aplica a prova em todo país.

A questão 157 da prova rosa foi anulada. A pergunta trazia um cenário sobre a Copa do Brasil e não tinha uma resposta correta entre as opções.

As provas contêm as mesmas questões para todos os candidatos, mas a ordem varia conforme a cor do caderno de questões. A questão que não teria resposta é a de número 157 da prova rosa, que corresponde à 138 da prova azul, 155 da prova cinza e 178 da prova amarela.

Questão anulada

A questão que foi anulada trazia os 15 times vencedores nas 30 edições da Copa do Brasil até 2018 e pedia que o candidato fizesse um arranjo para um painel com placas em uma homenagem da CBF aos campeões. Os professores avaliaram que a resposta "E" era a que mais se aproximava da resposta correta, mas mesmo assim não era exata. A pergunta era de análise combinatória e probabilidade.