Gabi Brandt revela ameaças que sofria de Gui Araújo: "foi muito traumático"

Gabi Brandt e Gui Araújo se conheceram durante uma edição do reality show “De Férias com Ex”, realizado pela MTV. Os dois permaneceram em um namoro durante dois anos, entre 2016 e 2018. Mas, em recente entrevista para o podcast “PodCats”, apresentado por Camila Loures e Virgínia Fonseca, a influenciadora digital deu detalhes sobre o relacionamento abusivo que vivia com ele.

Ela comentou que, quando descobriu sobre as traições, tentou terminar várias vezes. Entretanto, o homem fazia ameaças. “É muito complicado falar, porque foi muito traumático. Ele falava que iria se matar. Ameaçava: ‘ah, vou me matar’. Tinha vezes que ele me ameaçava. Dizia: ‘vou acabar com a tua vida”, recorda.

Gabi ainda afirma que tinha dependência emocional nele, mas que sua mãe e suas amigas tentavam lhe alertar sobre a situação de abuso que enfrentava. “As minhas amigas ficavam desesperadas. A minha mãe ficou doente”, continuou.

“Teve uma época que passei da fase de dependência emocional e comecei a falar: ‘Preciso sair desse relacionamento’. Mas não conseguia. Do estalo, ainda passei um ano até sair”, lembra.

Gui Araújo agora é um dos participantes do reality show “A Fazenda”, da Record. Já Gabi Brandt está casada com Saulo Poncio, com quem tem dois filhos.

Depois dos relatos, as mães dos dois se manifestaram em publicação no perfil do Instagram “Subcelebrities”. Direcionada à influenciadora digital, Rosana Cagnoto, mãe de Gui, comentou: “você, como boa cristã, que está vivendo na doutrina cristã, deveria ao menos respeitar e não aproveitar que o Gui Araújo está no reality, no dia de seu aniversário, sem saber o que está acontecendo e sem ter como se defender”.

“O cristão perdoa, desculpa, ajuda… pra que isso agora, depois de quatro anos? Hoje tem sua família, seus filhos, está feliz com seu marido. Qual o sentido? Você não está atacando apenas ele, e, sim, quem te recebeu como uma filha em nossa casa. Respeite. Sou mãe assim como você”.

A mãe de Gabi Brandt, Silvia Nunes, respondeu: “Gabi não disse nem um terço de tudo que passou com seu filhote… Abusivo, mentiroso, desrespeitoso, desnecessário, manipulador, mal educado, grosseiro, abusou psicológica e financeiramente da Gabi”.

“Eu, pessoalmente, te falei sobre as ameaças que ele fazia, que iria se matar se a Gabi o deixasse, e você, na ocasião, se faz de sonsa. Perdoá-lo não anula tudo que ele fez. Não tem como defender. O que ele fez com a Gabi realmente foi bizarro e muito triste, e dolorido para ela e para quem conviveu com essa situação por meses”, continuou.

Silvia conclui ao pedir que Rosana procurasse ajuda psicológica para o filho. “Rosana, se poupe e nos economize. Guarde sua energia para dar suporte ao seu filho quando ele sair. Ele precisa de ajuda psicológica muito mais do que defesa neste momento”.