Gabi Brandt revela que quase morreu por causa de remédio para emagrecer após gravidez

Gabi Brandt revelou quase ter morrido após dar à luz ao segundo filho na última quarta-feira (7). A influenciadora relatou que uma médica chegou a receitar um remédio usado para emagrecimento, Ozempic, mas ela não quis tomá-lo, o que salvou sua vida, segundo ela.

Duas semanas após a consulta, Gabi disse que sofreu um quadro de trombose, causada por uma infecção nos rins. "É tipo remédio para diabetes, mas que o pessoal usa para emagrecer. Eu quase morri por causa disso aí. Calma, eu não tomei. Eu não morri, porque eu não tomei", contou ela no podcast "Broxada Sinistra".

"Depois do meu segundo filho, eu tinha acabado de ter filho, e a médica meio doida disse que achava melhor eu tomar um remédio para emagrecer. Ela me receitou a parada, lembro que comprei a parada, mas disse que não ia tomar aquilo, não. Só que sete dias depois, eu fui internada, e estava com trombose. Tive uma infecção no rim, acho que esse negócio tem ligação com trombose. Quase morri", concluiu Gabi.