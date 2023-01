Gabi Lins leva 'pop com dendê' para o Pelourinho nesta sexta-feira (27)

A cantora Gabi Lins encerra nesta sexta-feira (27) sua série de apresentações que Pelourinho. A artista canta gratuitamente às 21h no Largo Tereza Batista e vai mostrar ao público seu "pop com dendê", como ela mesma define. “Cantar em Salvador é um sonho, ainda mais tendo o palco do Pelourinho para me abençoar. Eu acabei chamando atenção na internet e ter a oportunidade de estar tão perto dos meus fãs e mostrar o que faço ao vivo é muito excitante”, diz a cantora.

A baiana de 25 anos lançou o EP Ultrarromântica em 2021 e a canção Fruta Estragada fez sucesso nas redes sociais. Com trabalho autoral, Gabi é adepta do pop eletrônico, chamado por alguns de UnderPop. Nas letras, ela relacionamentos amorosos e o universo feminino. Entre as canções que ela vai apresentar, estão as de sua autoria, como Onde Há Fumaça Há Fogo e Alguém que Saiba me Amar. Ela também vai apresentar versões de Idiota (Jão), Tangerina (Duda Beat e Thiago Iorc) e Back to Black (Amy Winehouse). Gabi Lins é acompanhada pelos músicos Davi Melo (guitarra, violão e voz), Vini Mendes (baixo) e Victor Brasil (bateria).

SERVIÇO: Gabi Lins | Sexta-feira (27), 21h, no Largo Tereza Batista, Pelourinho | Gratuito