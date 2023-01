Gabi Lins leva seu 'pop com dendê' ao Pelourinho

A cantora Gabi Lins apresenta seu "pop com dendê" no palco do Largo Tereza Batista nesta sexta (13), às 21h, onde segue em temporada nos dias 20 e 27, com convidados como Bela e Adelmo Casé. “Cantar em Salvador é um sonho, ainda mais tendo o palco do Pelourinho para me abençoar. Eu acabei chamando atenção na internet e ter a oportunidade de estar tão perto dos meus fãs e mostrar o que faço ao vivo é muito excitante”, vibra Gabi.

A cantora e compositora baiana, de 25 anos, resolveu mergulhar no mundo da música em 2021 com o EP Ultrarromântica. Não demorou muito para a faixa Fruta Estragada bombar no aplicativo TikTok, rendendo uma parceria com plataforma, chegando a ultrapassar 1,5 milhão de curtidas na rede e mais de 50 mil seguidores.

Com um trabalho autoral e seu estilo “storytelling”, Gabi conta histórias através de um som pop eletrônico, chamado por alguns de “UnderPop”, e explora em suas letras, suas experiências de vida, relacionamentos amorosos e todo o universo feminino.

Ao lado do produtor e diretor musical, Vini Mendes, Gabi Lins selecionou o repertório que, além das autorais Fruta Estragada, Onde Há Fumaça Há Fogo e Alguém que Saiba me Amar, conta com algumas canções de sucessos de artistas da música brasileira e internacional, entre elas: Idiota (Jão), Tangerina (Duda Beat e Thiago Iorc) e Back to Black (Amy Winehouse). “Eu estou dando a minha versão para músicas que amo e tenho certeza que o público vai curtir. Vou mostrar meu pop-com-dendê no Pelô”, brinca Gabi.

Gabi Lins se apresenta ao lado dos músicos Davi Melo (guitarra, violão e voz), Vini Mendes (baixo) e Victor Brasil (bateria).

SERVIÇO: Gabi Lins | às sextas-feiras de janeiro (13, 20 e 27), às 21h, no Largo Tereza batista, Pelourinho | Gratuito