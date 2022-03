Gabi Martins e Felipe Neto estão de romance, diz colunista

Após um relacionamento conturbado com o cantor Tierry, parece que Gabi Martins já fez a fila andar. A ex-BBB estaria de caso com o youtuber Felipe Neto, segundo informou o colunista Léo Dias, na noite desta quinta-feira (10).

E não é só ela que está recém solteira, Felipe também terminou um relacionamento há pouco tempo e tem tentado se manter sua vida pessoal um pouco fora do radar. Contudo, ele e Gabi Martins foram vistos juntos nesta semana.

De acordo com o colunista, os dois teriam apenas "ficado", mas pode ser o início de alguma coisa maior.

Após os boatos começarem a se espalhar, Felipe neto foi ao Instagram para se posicionar sobre o assunto: “E lá vamos nós com as fofocadas”, publicou no Stories com uma foto sua. “A obsessão em saberem com que eu fiquei ou deixei de ficar. PQP”, acrescentou. A cantora, ainda não se manifestou sobre o caso.

Antes de Felipe Neto, Gabi Martins estava namorando com Tierry, mas os dois acabaram em janeiro de 2022. Eles estavam juntos desde janeiro do ano passado.