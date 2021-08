Gabigol, do Flamengo, estreia como rapper e lança música; veja clipe

Ídolo do Flamengo, Gabigol agora também pode ser chamado de rapper. Nesta segunda-feira (30), em seu aniversário de 25 anos, o atacante se lançou na nova carreira com a faixa Sei Lá, produzida pelo beatmaker carioca Papatinho. "Se eu tô em campo, é certa tua derrota", diz um dos trechos.

"Eu já estava com essa ideia na cabeça, de criar uma música, de poder participar de uma gravação. É algo que me chama muita atenção, gosto muito deste processo criativo e acredito que será um som muito fera. A galera vai se amarrar", afirmou Gabigol, que usa a alcunha de Lil Gabi na faixa. A música tem também a participação do rapper Choji.

O artilheiro do Flamengo e Papatinho se conheceram em 2019. Ficaram amigos e o atacante passou a frequentar o estúdio do produtor no Rio de Janeiro.

"Gabriel conhece tudo sobre trap, acompanha a cena e já tinha falado que em algum momento gostaria de experimentar cantar. A coisa fluiu naturalmente. Lembrei da composição do Choji e guiei o Gabi. Pela familiaridade com o gênero ele conseguiu se virar bem e o resultado ficou incrível", comentou Papatinho.

Além da faixa, Gabigol aproveitou seu aniversário para lançar uma loja oficial pela internet.