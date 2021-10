Gabigol é filmado tomando banho após treino da Seleção; veja

A Seleção Brasileira realizou um treino em Manaus, na última terça-feira (12), como parte da preparação para enfrentar o Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. O trabalho, no estádio Ismael Benigno, não foi aberto para a torcida, mas teve a presença de alguns convidados. E um deles filmou o banho de Gabigol.

O vídeo foi gravado através de uma janela que dá visão a um dos boxes do vestiário. O atacante do Flamengo aparece ao lado de Arthur Cabral, tomando banho. Ele leva um susto ao perceber que está sendo filmado, e reclama com o autor da filmagem.

Durante o treino da Seleção, a polícia precisou retirar alguns torcedores que pularam o muro do estádio da Colina. O jogador vem sendo um dos atletas mais tietados em Manaus, ao lado de Neymar.

Mais tarde, Gabigol brincou com a situação em suas redes sociais. Ele postou uma foto assistindo à série Round 6, da Netflix, e escreveu: "Banho em paz? Não! Série em paz, sim!".

Gabigol ironizou flagra de torcedor

(Foto: Reprodução)

O Brasil medirá forças com o Uruguai nesta quinta-feira (14), às 21h30, na Arena da Amazônia, pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa 2022.