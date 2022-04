Gabigol ironiza Hulk, que provoca: 'Pegar embalo para aparecer'

A rivalidade entre o Flamengo e o Atlético-MG parece que não está limitada apenas aos gramados. Nesta segunda-feira (25), os atacantes Gabigol e Hulk se envolveram em uma treta nas redes sociais, e deixaram a internet em polvorosa.

Tudo começou com uma falta protagonizada pelo jogador do Galo, em que ele acerta um chute em Willian Farias durante o empate em 2x2 com o Coritiba, pela 3ª rodada da Série A. Por causa do lance, Hulk foi punido com cartão amarelo. Eis que um torcedor, no Twitter, sugeriu que a arbitragem teria um comportamento diferente caso acontecesse com o camisa 9 do Fla.

"Se fosse o Gabigol, era documentário no fantástico, multa e suspensão", escreveu o internauta. O atacante repostou a mensagem e completou:

"Cartão vermelho, 25 jogos de suspensão.. e direto para a delegacia por agressão HAHAHAHAHAHA ahhhhh, matérias em todos os portais esportivos e um programa só para falar sobre isso, e ganharam ibope", publicou.

Cartão vermelho, 25 jogos de suspensão.. e direto para a delegacia por agressão HAHAHAHAHAHA ahhhhh, matérias em todos os portais esportivos e um programa só para falar sobre isso, e ganharam ibope ????‍???? https://t.co/NfHjKennwL — Gabi (@gabigol) April 25, 2022

Hulk não deixou barato o comentário do rival, e rebateu. No Instagram, ele provocou o Gabigol e citou a passagem de pouco destaque do jogador pelo futebol europeu.

"Quando congela a imagem, o ângulo pode parecer mais do que é realmente. Falta clara e, na minha opinião, do árbitro e do VAR, foi lance para cartão amarelo", declarou o atacante do Atlético-MG, que ainda disparou:

"Meu foco é aparecer pra mídia dando o meu melhor dentro de campo e ajudando minha equipe, e não pegar embalo em alguém que tem muito mais moral que eu em nível mundial para aparecer".

Resposta de Hulk ao comentário de Gabigol

(Foto: Reprodução)