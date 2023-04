Gabigol se irrita com torcedor após goleada e vice: 'Minha p...'

O atacante Gabigol, do Flamengo, ficou bastante irritado após o seu time perder o título do Campeonato Carioca na decisão para o Fluminense, neste domingo (9), no Maracanã.

Ainda no estádio, o jogador não gostou de ter sido filmado por um torcedor do Fluminense quando deixava o local. Acompanhado por seguranças do Flamengo, o atacante disparou: "Aqui a minha p...".

O torcedor que estava filmando aproveitou para tirar uma onda. "Vai, vai jogador. Tomou um chocolate", respondeu ele.

O Flamengo entrou em campo no segundo jogo da final com vantagem após vencer a partida de ida por 2x0, mas foi goleado por 4x1 e ficou com o vice. Gabigol foi substituído no intervalo e viu a derrocada do banco de reservas.