Gabriel Galo lança livros sobre a ‘breguice do amor’ e os dramas da vida

“Um livro que ninguém lê é um livro que não existe”, acredita o empresário e escritor baiano Gabriel Galo, 38 anos. Por conta disso, o colunista do CORREIO tratou logo de tirar da gaveta uma série de textos escritos ao longo de mais de uma década para compor seu novo livro. Mas, ao se deparar com um material vasto suficiente para um segundo volume, Galo escutou de pessoas próximas: “Por que não lança os dois?”.



Foi o que fez. As duas obras de crônicas e contos A Inescapável Breguice do Amor (200 páginas | R$ 39,90) e Não Aperte Minha Mente (208 páginas | R$ 39,90) serão lançadas nesta sexta-feira (18), às 18h, com uma live no Instagram e no Facebook do autor (@souogalo). “Quando você tem um livro pronto ele tem que ser lançado, porque essa é a finalidade dele. Um livro precisa ser lido”, reforça.



A ideia inicial era lançar uma obra de crônicas sobre a Bahia, mas o projeto ficou para depois porque o volume de textos sobre relacionamentos amorosos estava “mais bem acabado, mais resolvido”, explica. Experiências pessoais, notícias e outras fontes serviram de inspiração para os dois livros independentes já disponíveis no site do escritor (papodegalo.com.br/loja) e, em breve, na Amazon, para o Kindle.

(Ilustração: Carina Mello/Divulgação)



“Eles acabam se completando, se balanceiam. Um é ligeiramente mais leve e o outro mais denso”, compara Galo. De um lado, A Inescapável Breguice do Amor reúne cerca de 50 crônicas bem-humoradas sobre relacionamentos que não têm necessariamente um final feliz. Decepções, angústias, sofrimentos e paqueras fazem parte dos casos que vão desde uma paixão adolescente até o amor de um “casal de velhinhos”.



“Quis mostrar essas diferentes nuances. Nem toda história de amor é uma história com final feliz. Acho que isso limitaria muito a forma como o tema é tratado”, justifica Galo, também autor do livro Futebol é uma Matrioska de Surpresas: Contos e Crônicas da Copa 2018. Apesar de tentar fugir do óbvio e da inerente pieguice do amor, o autor confessa na crônica que dá título ao novo livro que este um destino inegável a todos.



“Você diz que com você jamais! [...] Você vê aquele casal grudadinho, txutxuquinho, bicotinhas, sorrisinhos e cochichinhos, beijinhos e carinhos e amassos públicos... [...] Você ali, observando, não conseguindo disfarçar uma certa repulsa, afe, comigo isso jamais aconteceria! Ora, meu caro ser de coração peludo, chegou a hora de admitirmos o inegável. Estamos todos fadados a sucumbir à inescapável breguice do amor”, sentencia.

Gabriel Galo é escritor e colunista do CORREIO (Foto: Divulgação)

Gabriel Galo é escritor e colunista do CORREIO (Foto: Divulgação)

Drama

Já em Não Aperte Minha Mente, apesar do título pedir uma leveza, dramas psicológicos dão densidade ao livro. Todos os quase 60 contos giram em torno de como a realidade “aperta nossa mente o tempo inteiro de uma forma que desconfigura a maneira como a gente enxerga o mundo”, explica Galo. O autor acredita que recorremos a mentiras, a verdades que inventamos, a “realidades alternativas para tornar a vida mais palatável”.



“O titulo já é uma maneira de falar ‘vamos com calma’. Um grito para falar: não aceito essa realidade”, defende. Não à toa a quarentena aparece como tema. Em O Difícil Exercício de Viver em Paz, Galo fala que desde o dia 16 de março não sabe o que é abraçar outra pessoa que não a sua mulher: “Queria eu também estar correndo na praia, sol na cara, tomando uma cerveja com os amigos, desprezando a pandemia e fazendo roleta-russa com o existir”.



O livro, para o autor, serve como uma válvula de escape. Na verdade, a arte como um todo. É algo como “vamos fugir desse noticiário, desses bombardeios, e vamos falar sobre como escapar da vida real com a criação de realidades paralelas”, explica Galo. Escrever sobre a morte de seu pai, por exemplo, o ajudou, fez com que entendesse melhor o que estava vivendo e passasse melhor por esse luto.



“Para além da escrita, do desafio de fazer literatura, é como a gente lida com nossos dramas pessoais, nossas pautas”, reforça Galo. “Literatura, para mim, é fundamental para organizar melhor a cabeça e as ideias. Colocar minhas emoções no papel é a maneira que tenho para em expressar, me entender. Escrever não é uma questão de escolha pra mim, é uma questão de identidade”, completa.