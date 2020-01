Gabriel Jesus é o jogador brasileiro mais valioso do mundo

Apesar de toda a fama, Neymar não é o jogador brasileiro mais valorizado no mundo. Um estudo realizado pelo Centro Internacional do Estudo do Esporte (CIES) aponta que esse posto é de outro atacante: Gabriel Jesus. O camisa 10 do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira aparece apenas na quarta posição neste ranking, após desvalorização de 24,3 milhões de euros. Hoje, seu valor de mercado chega, no máximo, a 100,4 milhões de euros (R$ 458 milhões).

O estudo analisa apenas os jogadores que disputam as cinco maiores ligas da Europa - Espanha, Itália, França, Inglaterra e Alemanha - e tem como critérios fatores como idade, minutos jogados, gols, status nas seleções, resultados do time, contrato e posição.

No ranking geral, nove brasileiros aparecem entre os primeiros 50 colocados: Gabriel Jesus (11º, Manchester City), Roberto Firmino (14º, Liverpool), Richarlison (16º, Everton), Neymar (17º, PSG), Philippe Coutinho (27º, Bayern de Munique), Alisson (34º, Liverpool), Rodrygo (35º, Real Madrid), Vinicius Junior (39º, Real Madrid) e Fabinho (41º, Liverpool).

De acordo com o CIES, o jogador mais valioso do mundo é o francês Mbappé, do Paris Saint-Germain. O valor dele de mercado é de 265,2 milhões de euros. Sterling, do Manchester City, e Salah, do Liverpool, aparecem na segunda e terceira posições, respectivamente. Messi, que tem 32 anos, caiu quatro posições com relação ao ano passado e está na oitava posição no ranking. Antes em 20º lugar, Cristiano Ronaldo agora está na 41ª colocação. Ele tem 34 anos.