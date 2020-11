Gabriel Jesus garante que seleção não é dependente de Neymar

O atacante Gabriel Jesus afirmou nesta quarta-feira (11) que mesmo sem poder contar com Neymar a seleção brasileira terá condições de apresentar um bom desempenho na partida desta sexta-feira (13) contra a Venezuela, no estádio do Morumbi, em São Paulo, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Na opinião do jogador do Manchester City, a equipe do técnico Tite já conseguiu provar que consegue se virar quando está sem o principal astro.

Neymar não estará em campo no Morumbi para se recuperar de lesão na coxa esquerda. A expectativa é pelo retorno dele na terça-feira (17), em Montevidéu, diante do Uruguai. Enquanto Tite pensa em opções de substitutos, Gabriel Jesus afirmou que a equipe tem opções de sobre para compensar essa ausência, como já fez em outras ocasiões.

"Com o Neymar a gente fica mais perto da vitória, mas a seleção já demonstrou que pode jogar sem ele. Neymar faz gols, dá assistência e joga muito bem. Sabemos a qualidade. Já que ele não pode jogar essa partida por lesão, os outros têm de chamar a responsabilidade. Não pode cair a responsabilidade só em cima dele", disse Gabriel Jesus em entrevista coletiva.

O jogador do Paris Saint-Germain é um dos artilheiros das Eliminatórias com três gols marcados. "Na seleção brasileira são jogadores que fazem a diferença dentro de campo. Temos quem possa dar conta do recado", completou.

No ano passado, a seleção brasileira jogou sem Neymar e conquistou a Copa América. Naquele torneio, Gabriel Jesus atuou como titular e tem chance de receber essa oportunidade novamente nesta sexta-feira (13). Para isso, o atacante do Manchester City se coloca à disposição para atuar tanto pela ponta como centralizado.

Gabriel Jesus traz uma vontade extra para esta convocação porque teve de ficar fora na lista anterior. Chamado por Tite para enfrentar Bolívia e Peru, o atacante estava lesionado.

"Fiquei bastante ansioso mês passado. Infelizmente, com minha lesão acompanhei os jogos torcendo pela TV. Estou feliz por estar de volta depois de um longo período fora", comentou. A última partida do atacante pela seleção foi em novembro do ano passado, em um amistoso contra a Coreia do Sul.

A volta ao cotidiano da seleção brasileira faz Gabriel Jesus rever colegas que só costuma encontrar justamente quando o elenco está reunido. Como a CBF criou uma espécie de bolha na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para evitar o contágio dos atletas pelo novo coronavírus, o atacante afirmou que gostaria de passar mais tempo com os demais jogadores em espaços de convivência como salão de jogos e de videogame, locais que agora estão cercados de restrições.

"O clima de alegria aqui é diferente. Todos sentem falta. A 'resenha' agora não é a mesma. A gente tenta na hora do almoço conversar um pouco mais. Não vejo a hora desse 'temporal' passar e tudo voltar ao normal", afirmou o jogador.