Gabriel Jesus marca em empate do City contra Liverpool

Em um clássico com dois tempos distintos, Manchester City e Liverpool empataram neste domingo por 1 a 1, no Etihad Stadium, em Manchester, pela oitava rodada do Campeonato Inglês. Salah abriu o marcador e Gabriel Jesus igualou o resultado. O empate foi ruim para ambos. Os visitantes perderam a chance de retomar a liderança, agora com o Leicester City, e os donos da casa não conseguiram encostar no bloco de cima.



Foi um duelo de goleiros e atacantes da seleção brasileira. Pelo Manchester City, Ederson e Gabriel Jesus, com Alisson e Roberto Firmino pelo Liverpool. O técnico alemão Jurgen Klopp reconduziu o brasileiro ao time de Liverpool sem sacrificar o português Diogo Jota. Firmaram um quarteto com Mané e Salah em esquema bem ousado.



E a coragem foi premiada com Salah cobrando o pênalti sofrido por Mané com perfeição para inaugurar o placar no Etihad Stadium Logo com 13 minutos os visitantes largaram na frente.



Após 23 jogos sem anotar diante dos "gigantes" da Inglaterra, Gabriel Jesus finalmente desencantou. E em um belo gol aos 31 minutos. O Manchester City trabalhou bem a bola até ela chegar ao brasileiro na área. Com um toque de direita ele colocou na frente, tirando do zagueiro, e mandou às redes de Alisson de esquerda.



Foi um primeira etapa de bom futebol e repleta de emoção. Que podia terminar com os donos da casa na frente. O Manchester City teve grande chance de virar o placar. O belga Kevin De Bruyne, porém, cobrou um pênalti para fora, quase no fim.



Emoção foi justamente o que faltou nos 45 minutos finais. O jogo caiu muito de qualidade, com poucas chances de gols e times parecendo satisfeitos com a igualdade. Mesmo necessitando de pontos para encostar no bloco na frente, o Manchester City não fez valer o mando de campo.



Com o empate, o Liverpool chegou aos 17 pontos, mas caiu para a terceira posição. O Manchester City soma apenas 12 e é o 11.° colocado, mas tem um jogo a menos.



Quem festejou o empate foi o Leicester City. Com gol de pênalti do artilheiro Vardy, ganhou do Wolverhampton por 1 a 0 e chegou aos 18 pontos, assumindo a liderança após o tropeço do Liverpool



A vitória podia ser mais tranquila, mas Vardy desperdiçou a segunda cobrança de pênalti no jogo. A falha, contudo, não fez falta.