Gabriel Medina é bicampeão mundial de surfe. O brasileiro conquistou o segundo título na carreira nesta segunda-feira (17), após bater o sul-africano Jordy Smith na semifinal do Pipe Masters, no Havaí. Líder do ranking, Medina precisava chegar à final da etapa para não depender de outros resultados. O surfista de 24 anos, criado nas ondas de Maresias, no litoral de São Paulo, conseguiu o feito e pôde comemorar.

O título coroa uma temporada na qual o Brasil se tornou a principal potência da modalidade - agora olímpica (irá estrear em Tóquio-2020) -, deixando para trás nações tradicionais do surfe. Das 10 etapas finalizadas, oito foram vencidas por surfistas do país. Só Julian Wilson se "intrometeu" nessa competição caseira.

Na preparação para Pipeline, Medina fez trabalho físico com seu preparador Allan Menache na praia de Maresias, em São Sebastião (SP), e viajou para o Havaí no fim de novembro. Para manter a concentração, evitou entrevistas e se concentrou na busca do bi. Antes da etapa, o brasileiro ganhou um vídeo com mensagens de apoio de grandes ídolos do esporte como Pelé, Neymar, Cesar Cielo, Gustavo Kuerten e Kaká, entre outros.

Em 2018, Gabriel Medina ganhou duas etapas: Teahupoo (Taiti) e Ranch Pro (Estados Unidos). Ainda conseguiu três terceiros lugares e outros três quintos lugares. A etapa do Havaí continua em andamento, e Medina aguarda o rival da decisão.

Mais cedo, também hoje, ele avançou em primeiro na bateria do round 4, contra o havaiano Sebastian Zietz e Michel Bourez, da Polinésia Francesa, eliminou o americano Conner Coffin, nas quartas de final.

O outro título mundial conquistado pelo brasileiro foi em 2014.