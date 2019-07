Gabriel Medina é campeão em final brasileira na África do Sul

O brasileiro Gabriel Medina venceu a etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul, do Circuito Mundial de surfe, em uma final totalmente brasileira contra Ítalo Ferreira, nesta sexta-feira (19).

Medina teve atuação quase perfeita e fez o somatório de 19,50 contra 16,77 de Ítalo. Foi o primeiro título dele na etapa sul-africana e também a primeira final 100% nacional em Jeffreys Bay na história.

O triunfo de Medina foi conquistado nos minutos finais, quando o paulista de Maresias conseguiu uma nota 9,77 e virou a bateria. A outra nota dele foi 9,73. Ítalo conseguiu notas 9,10 e 7,67.

Com a vitória, Gabriel Medina sobe da oitava para a sétima colocação na classificação geral do Circuito. Ítalo pula de sexto para quarto. O líder é o americano Kolohe Andino, com o brasileiro Filipe Toledo em segundo. Em Jeffreys Bay, ambos foram eliminados na semifinal: Filipinho por Ítalo e Kolohe Andino por Medina.

No feminino, a havaiana Carissa Moore ficou com o título. Na decisão, superou a americana Lakey Peterson por 15,47 a 14,60, em uma bateria decisiva muito disputada. Com o resultado, Carissa assumiu a liderança do ranking mundial, agora à frente da australiana Sally Fitzgibbons, que foi eliminada nas quartas de final pela também havaiana Malia Manuel. As brasileiras Silvana Lima e Tatiana Weston-Webb caíram nas oitavas.

A próxima etapa será em Teahupoo, no Taiti, com janela de 21 de agosto a 1º de setembro. Medina é o atual campeão masculino.