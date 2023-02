Gabriel Monteiro nega caso com Jojo Todynho após acusações do ex

Durante a troca de acusações nas redes sociais entre Lucas Souza e Jojo Todynho, o militar afirmou em um podcast que teria descoberto que foi traído pela cantora com o ex-vereador Gabriel Monteiro. Contudo, Monteiro, através de seu advogado, negou a acusação.

Em nota publicada nesta sexta-feira (10), o advogado Sandro Figueredo, que também faz parte da assessoria jurídica de Jojo, declarou que "todas as medidas judiciais criminais e cíveis cabíveis serão tomadas de forma enérgica para que o Sr. Lucas Souza responda pelos crimes e danos cometidos."

A defesa ainda alegou que Lucas busca promoção pessoal e também "assassinar" a reputação da cantora.

Boletim de ocorrência

A cantora Jojo Todynho, 25, registrou um boletim de ocorrência contra o ex-marido, o militar do Exército Lucas Souza, de 21 anos. A artista buscou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), onde também entrou com um pedido de medida protetiva neste sábado (10). Em seu perfil do Instagram, Jojo contou ter sido agredida verbalmente pelo ex. Segundo ela, Lucas tem insistido em tentar uma reconciliação. O casal confirmou o fim do casamento no final de novembro.

"Acabei de sair da DEAM juntamente com a minha advogada. Vim abrir um B.O, uma medida protetiva contra o Lucas. Ele, nas tentativas de pedir para voltar e eu negando... Ontem, ele me agrediu verbalmente", contou. Em seus stories, Jojo destacou a importância da atitude no combate à violência contra a mulher. "Agressão não é só física", enfatizou.

Lucas Souza admitiu que xingou Jojo durante uma discussão, ontem (9), mas negou qualquer ameaça física contra contra a ex-mulher. O rapaz apareceu chorando nas redes sociais. "O que aconteceu? Eu tive uma conversa com a Jojo, a gente conversou e eu a xinguei. Mas eu não quero fazer nada com ela. Nunca. Medida protetiva, cara. Eu a xinguei. Não precisa de medida protetiva contra mim. Eu não quero fazer mal contra ela.".