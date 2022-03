Gabriel, O Pensador revela ter alopecia: 'Perdi meu bigode'

Após a repercussão da piada que Chris Rock fez com Jada Pinkett Smith durante cerimônia do Oscar, Gabriel, O Pensador decidiu comentar sobre o assunto e revelou que também tem alopecia.



"Alopecia é causada por estresse e provoca mais estresse ainda. Jada Smith perdeu o cabelo, Will Smith perdeu a cabeça, e eu perdi o bigode", escreveu.



Na época que descobriu, ele decidiu não compartilhar publicamente, mas acabou virando alvo de piadas. "Foi o motivo pelo qual eu tive que ser chamado de Abraham Lincoln, Rolo da Turma da Mônica e de personagem do filme Planeta dos Macacos."



O rapper ainda reforçou a necessidade de se ter cuidado com o estresse. "O mal que ele nos faz é bem maior e mais grave do que os sintomas que podem ser vistos na nossa aparência."