Gabriel Pitta fala sobre carreira na moda: "Aprendi a ser uma pessoa melhor"

Modelo desde os 15 anos, Gabriel Pitta hoje estampa a campanha mundial da grife francesa Balmain. O baiano de 22 anos costumava ajudar a mãe a vender salgados e bolos no Engenho Velho para ajudar na renda, foi descoberto durante o concurso Beleza Black em 2016, já desfilou para o Afro Fashion Day duas vezes e hoje decola em campanhas para marcas nacionais e internacionais, como Natura, Forum e Osklen, e Hugo Boss.

De férias em Salvador depois de uma temporada entre São Paulo e Europa, o modelo conversou com o CORREIO. Confira a entrevista:

CORREIO: Gabriel, atualmente você conta com um currículo de se admirar. Posando para a Hugo Boss no ano passado e hoje sendo o rosto de grandes marcas internacionais como Armani, e, mais recentemente, da marca francesa Balmain. Quando foi o primeiro momento que você sentiu que tinha decolado na sua carreira de modelo?

Gabriel Pitta: Eu senti assim que saiu a campanha da Hugo Boss na neve! Nossa, foi aquilo ali que me fez sonhar mais e mais, e saber que eu consigo ir muito longe!

C: Me fala um pouco do começo de tudo, da sua trajetória. A moda sempre foi uma paixão para você?

GP: Eu nunca pensei mesmo em ser modelo. Foi algo que aconteceu muito rápido e que eu logo me apaixonei, tanto pela moda quanto pela arte em geral! Eu comecei no concurso Beleza Black [onde foi vencedor na categoria Teen], e depois eu fui fazer uma revista, a famosa VOGUE. Foi aí que o maquiador do editorial mandou a minha foto para o dono da WAY Model, o pessoal curtiu o meu perfil e foi onde tudo começou.

C: Você diria que tudo que você viveu, desde a época que ajudava a sua mãe no Engenho Velho até hoje até os seus desfiles nas passarelas do Afro Fashion Day e também do São Paulo Fashion Week, serviu de aprendizado para formar o profissional e o modelo que você é hoje?

GP: Serviu até demais! Hoje eu sou quem sou pela garra da minha mãe! No passado, quando ia dormir, eu chorava toda noite vendo ela trabalhando tanto, e meu sonho sempre foi proporcionar o que há de melhor para ela! Foi isso que me deu tanta inspiração e força para correr atrás do melhor pra ela e também para dar o meu melhor sempre.

C: E qual você diria que foi a melhor coisa que você aprendeu na área da moda?

GP: Aprendi a ser uma pessoa melhor. A cada dia buscar dar o melhor. A se dedicar, a amar e a inspirar todos aqueles que estão começando.

C: Me conta das suas últimas campanhas. Como foi a sensação e o diferencial de estampar marcas como Armani e Balmain? Como isso impacta você?

GP: Foi tudo incrível! [Risos] Eu nunca pensei que estaria nesse nível, e com a bênção de Deus, está dando tudo certo! Hoje eu consigo ver que basta você acreditar e apostar tudo em si mesmo que você consegue! Eu fico muito feliz com tudo que vem acontecendo na minha vida.

C: E por fim, o que podemos esperar de Gabriel Pitta nesse ano de 2023?

GP: Podemos esperar o melhor sempre, né? Que vem muitas coisas boas por aí. Músicas novas! Novas campanhas! E claro, todas as coisas que Deus está preparando com muito carinho para mim.





*Com supervisão da editora Marília Gabriela Cruz