Gabriel Sater lança música que tocou com o pai em 'Pantanal'; ouça aqui

A música tocada no dueto entre Gabriel e Almir Sater, que foi ao ar no capítulo Pantanal de segunda-feira (9), foi oficialmente lançada nas plataformas de streaming.

O momento protagonizado por pai e filho emocionou o público que acompanhava a novela. Gabriel interpreta o peão Trindade, papel que foi do pai na primeira versão da novela, em 1990. Já Almir, nesta versão, dá vida ao chalaneiro Eugênio.

O encontro aconteceu quando Tibério convidou Trindade para uma roda de viola na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira). A estrela principal da cantoria era Eugênio, o comandante da chalana nas águas da região. Juntos, pai e filho encenam uma espécie de desafio musical para deleite do elenco e do público.

Apoiado no sucesso, Gabriel lançou a canção "Arabescos" nesta terça (10), que faz parte do terceiro álbum "Erva Doce", que será lançado ainda este ano. Confira:

Em entrevista ao portal Gshow, Almir confessou que não facilitou para o filho em cena: "Quando eu soube que seria o Gabriel quem faria o Trindade, fiquei muito feliz. O Bruno criou uns enfrentamentos do Trindade com o Eugênio, enfrentamentos musicais. Eu falei para o meu filho, não vou dar moleza, hein. Meu filho toca bem, toca violão erudito. Há uns anos começou a estudar viola. É um cara que se dedica muito. Eu espero que seja tão bom para ele quanto foi para mim, o personagem Trindade", disse o ator.

Na conta que mantém no Instagram, Gabriel falou sobre como foi contracenar com seu genitor. "Dividir as cenas com meu pai com certeza é um dos momentos mais especiais da novela", escreveu. Gabriel Sater ainda lembrou que está atuando no papel que foi de Almir na versão original da obra, transmitida em 1990. "Forte emoção e grande responsabilidade", descreveu.