Gabriel Xavier vive expectativa pelo primeiro Brasileirão pelo Bahia

A estreia do Bahia na Série A de 2023 será também o início da trajetória do zagueiro Gabriel Xavier em Campeonatos Brasileiros. Aos 21 anos, o prata da casa tricolor vive a expectativa para jogar o seu primeiro Brasileirão. A chance será neste sábado (15), às 18h30, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

Entrevistado nesta sexta-feira (14), Gabriel afirmou que o time está pronto para somar os primeiros três pontos na condição de visitante no Brasileirão.

"A gente vem treinando forte, já estudou, analisou os momentos do jogo. Com certeza, a gente está preparado. Esse esquema novo tem nos ajudado muito. Defensivamente, a gente está sendo mais consistente. Tenho certeza de que faremos um grande jogo", afirmou.

Gabriel Xavier ganhou a vaga de titular no Bahia após a lesão de Marcos Victor. Desde então ele vem formando com Kanu e Rezende a linha de três defensores do Esquadrão.

Nos próximos jogos, no entanto, ele ganhará a concorrência de Vitor Hugo. O novo zagueiro tricolor se apresentou nesta sexta-feira e iniciou os trabalhos no clube. O Esquadrão conta ainda com David Duarte para o setor.

"A chegada do Vitor é muito boa. A gente estava esperando, já tinha sido anunciado. É um cara que vai nos ajudar muito. O grupo fortalece muito com a chegada dele, um jogador experiente. Sobre a minha questão de titular, a gente vai continuar trabalhando firme. Quem o mister escolher vai estar preparado e dar conta do recado", disse.