Gabriela Duarte para de seguir Regina após mãe concordar com vandalismo

A atriz Gabriela Duarte, filha de Regina Duarte, não concorda com o pensamento da mãe em relação ao vandalismo que foi cometido no último domingo (8) por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Brasília.

A atriz não segue mais Regina nas redes sociais após a mãe defender o ex-gestor em postagem feita no Twitter sobre o ato golpista que destruiu o Congresso, no Palácio do Planalto e no prédio do STF. "Vandalismo e ignorância são inimigos da liberdade", dizia uma imagem que foi compartilhada por Gabriela.

(Foto: Reprodução / Instagram)

Nos stories, ela ainda foi enfática ao reafirmar seu pensamento: "Sem ordem não há progresso e nem país. Vandalismo, não!". Já a ex-secretária especial da cultura do governo anterior, tem defendido ainda mais a conduta de Bolsonaro em relação aos ataques.

"Acalmem-se . Ele pode ter parecido maluco, mas sempre lutou pelas quatro linhas. A Constituição o deterá. Sempre", escreveu Regina. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Gabriela fica contra as opiniões da mãe quando se trata de política.

Há algum tempo, ela se manifestou contra o fanatismo da mãe com Bolsonaro e foi duramente criticada pelos internautas. "Escolhas são individuais, que fique claro. Cada adulto que cuide de seu RG e CPF", disse.