Gabriela Pugliesi é criticada por dizer que coronavírus estabeleceu igualdade social

Infectada pelo novo coronavírus, a influencer Gabriela Pugliesi resolveu aproveitar o tempo livre na quarentena para fazer uma reflexão sobre os impactos sociais da Covid-19. Segundo ela, a pandemia diminuiu as diferenças e estabeleceu a igualdade social.

"Ela está sendo algo invisível que chegou e colocou tudo no lugar. De repente os combustíveis baixaram, a poluição baixou, as pessoas passaram a ter tempo, tanto tempo, que nem sabem o que fazer com ele. Os pais estão com os filhos, em família. O trabalho deixou de ser prioritário, as viagens e o lazer também. De repente silenciosamente, voltamo-nos para dentro de nós, para entendermos o valor da palavra solidariedade", começou.

"Num instante damos conta que estamos todos no mesmo barco, ricos e pobres, que as prateleiras dos supermercados estão vazias e os hospitais cheios e que o dinheiro e os seguros de saúde, que o dinheiro pagava, não têm nenhuma importância, porque os hospitais privados foram os primeiros a fechar", continuou a influencer.

"As garagens e parques estão parados, igualmente os carros top de linha ou ferro velhos antigos, simplesmente porque ninguém pode sair. Bastaram meia dúzia de dias para que o universo estabelecesse a igualdade social, que se dizia ser impossível novamente. O medo invadiu todos. Que isto sirva para nos darmos conta da vulnerabilidade do ser humano. Não se esqueçam, Bastou meia dúzia de dias", finalizou a loira.

Apesar de belo e bem intencionado, o texto da influencer ignorou alguns detalhes, principalmente o direito ao isolamento. Diversas pessoas das camadas sociais mais baixas não puderam deixar de trabalhar e aderir ao home office, além de que, num eventual desabastecimento como ocorre em países da Europa, os mais pobres serão os mais afetados.

"Bonita reflexão, mas elitista. Falta água, falta dispensa do trabalho, falta oportunidade de fazer o teste, falta dinheiro pra se bancar na quarentena... Falta tanta coisa neste Brasil pra gente chamar de igualdade social, né?", criticou uma seguidora.

"A vida não é esse mar de rosas, não! Firmas pequenas vão quebrar, comércios vão fechar, por irresponsabilidade e egoísmo de gente com dinheiro que fez viagem ao exterior a lugares infectados, não tomou as devidas precauções e saiu transmitindo esse vírus pra toda população!", escreveu outra. Logo após a repercussão negativa do texto, Pugliesi apagou o post.