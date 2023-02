Gaby Amarantos é batizada e recebe pintura da Timbalada no bumbum

Gaby Amarantos foi uma das convidadas da Timbalada durante o Bloco do TikTok, que desfilou pelo circuito Dodô (Barra-Ondina), na sexta-feira (17). A cantora fez questão de ser 'batizada', recebendo a famosa pintura em várias partes do corpo - inclusive no bumbum.

"Sendo batizada pela Timbalada", escreveu a artista, em vídeo postado no Instagram.

Em entrevista à Quem, Gaby falou que o look escolhido para a participação era de "Timbaleira da Amazônia, que veio futuro".

O bloco sem cordas do TikTok reuniu várias atrações. Além da cantora e da Timbalada, se apresentaram Luísa Sonza, Majur, Os Quebradeiras, entre outros artistas.

