Gaby Amarantos leva mais diversidade ao The Voice Kids

Depois de marcar presença no sofá do Saia Justa (GNT) com opiniões firmes sobre temas variados, Gaby Amarantos mostra outra faceta na televisão. A cantora paraense estreia no time do The Voice Kids, ao lado de Carlinhos Brown e Michel Teló - que têm se revezado como técnicos das versões infantis e adulta do reality, que inicia nova temporada neste domingo (6).

Além da renovação natural que ela traz ao elenco, Gaby amplia o sotoque musical do programa, com mais informações da rica sonoridade do Norte do país, que ela representa bem.

“Eu estou muito feliz. Não só por ser da Amazônia e trazer a diversidade, o colorido e tudo que eu sei que represento, mas também por toda humildade de sentar em um lugar onde eu vou poder devolver para esses talentos um pouco do que eu tive quando eu comecei na música e tive a minha mãe como minha maior incentivadora”, afirma.

Mãe de Davi, de 14 anos, Gaby diz que está atenta às vozes que traduzam uma história de vida, com dificuldades e também com todos os sonhos. Um pouco como sua própria história, iniciada em Jurunas, na periferia de Belém. Ela recorda que, entre seus muitos sonhos, estava gravar um CD, cantar suas próprias músicas e ver o público a acompanhando, e estar na televisão.



“Lembro que eu tinha um desejo muito grande de cantar no Domingão do Faustão, era um programa que me inspirava muito a cantar na TV. Hoje a gente tem as plataformas digitais, mas quando eu era criança a gente tinha também o sonho de tocar nas rádios”, recorda.

Quero mostrar para eles que a coisa mais importante na música é ser livre. A música é o meu instrumento de liberdade e quero que eles também sintam isso.



Gaby conta que o clima nas gravações está ótimo e que se surpreendeu tanto com a resiliência das crianças quando recebem um não, quanto com os perfis que tem encontrado quando vira a cadeira –o elenco já gravou a primeira etapa, das audições às cegas.

“Espero que as crianças tenham coragem de se expressar, de serem diferentes e de alcançarem tudo que eles sempre sonharam alcançar através da música, porque é possível. A música é uma das coisas mais divinas que existem no planeta”, diz Gaby. Ela promete caprichar também nos figurinhos lúdicos, uma marca em suas performances. “Hoje os meus figurinos são quase uma brincadeira de criança, para manter a chama da música acesa dentro do meu coração”. TV Globo, hoje, às 14h20.

Iza lança Gueto, que fala de suas raízes no bairro de Olaria

Entre os lançamentos musicais nacionais da semana, o destaque para Iza, que lançou a canção Gueto nesta sexta (4), o primeiro single de seu próximo álbum. Ela assina a composição, que fala de periferia e ao lado dos já parceiros Pablo Bispo, Ruxell e com o marido Sergio Santos.

A dona de mais de 1,6 bilhão de streamings mostra seu poder no pop nacional com a canção que fala da vida nas comunidades periféricas. No seu caso, em Olaria, Zona Norte do Rio, onde ela nasceu e morou. A música vem embalada em batidas de dancehall e afrobeat, seguindo o tom de hits como Dona de Mim, Pesadão e Ginga.

Gueto também ganha videoclipe, dirigido por Felipe Sassi e gravado em um Rio de Janeiro solar e colorido, exaltando símbolos do subúrbio, como o sacolé, o banho de mangueira na rua e o orelhão azul, entre muitos outros.

“Eu estou feliz demais por ter gravado esse clipe. Ele é muito importante para mim porque eu quero mostrar realmente tudo o que tem de mais bonito de onde eu vim”, diz Iza.

A artista diz que vem de uma família unida e muito feliz que cresceu na Zona Norte. “Quero mostrar a essência do bairro onde nasci, com pessoas felizes, loucas para viverem juntas, para fazer festa na rua, pintar o chão quando tem Copa do Mundo”, completa. Disponível nas plataformas digitais.





Telecine Cult exibe 14 filmes de Pedro Almodóvar

Dicas Chegou a vez do diretor espanhol Pedro Almodóvar no Festival 125 Anos de Cinema, programa especial do Telecine que está destacando a obra de atores e diretores fundamentais da sétima arte. Caso de Almodóvar, que desde os anos 80 tem feito filmes que revelaram uma Espanha envolvente e apaixonante, em histórias que arrebataram o mundo. Almodóvar foi um dos responsáveis por abrir as portas do cinema hispânico para o mundo e foi o primeiro espanhol - e único - a concorrer ao Oscar na categoria de Melhor Direção.

Será uma chance de rever 14 longas do diretor, neste sábado (5) e domingo (6), no canal Telecine Cult, ou a qualquer momento no streaming do canal – os primeiros 30 dias de acesso são gratuitos para novos usuários. Destaque para Tudo Sobre Minha Mãe e Fale Com Ela, que rendeu ao diretor o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Roteiro, respectivamente. E o mais recente Dor e Glória, de 2019.

Tudo Sobre Minha Mãe será exibido neste sábado, às 22h (Foto: Divulgação)

Sábado

12h20 O Que Fiz Eu Para Merecer Isso? (1984)

14h10 De Salto Alto (1991)

16h12 Maus Hábitos (1983)

18h05 Julieta (18h05)

19h55 Fale Com Ela (2002)

22h Tudo Sobre Minha Mãe (1999)

23h50 Carne Trêmula (1997)

Domingo

12h40 A Flor Do Meu Segredo (1995)

14h35 Kika (1993)

16h40 Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos (1988)

18h20 Ata-Me (1990)

20h10 A Lei do Desejo (1987)

22h Má Educação (2004)

23h55 Dor e Glória (2019))