A cantora Gaby Amarantos sofreu uma queda no palco, enquanto fazia show em Belém, no Pará e bateu a cabeça na quina de uma mesa. A artista disse que ficou tonta após um "bate cabelo" e, ao se desequilibrar, bateu a cabeça na mesa do DJ. No vídeo que ela postou no Twitter, é possível ver a queda e ela se levantando logo depois.

Gente, recebi alta e estou em casa super bem. Ontem ao cantar no show na @lambateriabelem fui fazer a Drag e bater cabelo helicóptero +fiquei tonta e caí de cabeça na quina levando uns pontos. A vibe tava tão foda q estanquei o sangue e a energia de vcs me fez cantar até o fim! pic.twitter.com/OrDRoo55OI — Gaby Amarantos (@GabyAmarantos) 12 de outubro de 2019