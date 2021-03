Gaby Amarantos, Michel Teló e Carlinhos Brown são os técnicos do The Voice Kids

A doçura, o talento e a leveza já têm data para voltar à TV: em abril estreia a sexta temporada do The Voice Kids. O reality retorna com uma nova integrante: Gaby Amarantos. A cantora e apresentadora paraense chega para compor o time de técnicos, ao lado de Carlinhos Brown e de Michel Teló, que sai do time de adultos e vem pro da criançada.

E, do palco, mais uma novidade: Márcio Garcia assume o comando da atração, se juntando a Talita Rebouças, que segue nos bastidores com os familiares e participantes. As novidades da nova temporada, que será exibida aos domingos, após Temperatura Máxima, não param por aí. O The Voice Kids chega também às telas do Gloob, o canal infantil da Globo. A temporada inédita da atração musical vai ao ar no canal infantil nas sextas seguintes à exibição na TV Globo, sempre às 22h.

Gaby, que já participou do The Voice Brasil em 2013, como técnica assistente de Lulu Santos na fase das batalhas, comenta sobre a estreia: “Não é só uma expectativa, é uma realidade poder desfrutar desse sonho junto dessas crianças e jovens que vão nos fazer reconectar com o que é ter sonhos e voltar a acreditar que o mundo é belo e, principalmente, trazer essa representatividade do Norte, da Amazônia. Estou muito feliz de ser a primeira técnica do Norte, para mostrar como o nosso Brasil é lindo, gigante e plural”.



Michel Teló, depois de seis temporadas na versão adulta – cinco delas, como campeão – agora tem um novo desafio pela frente: orientar pequenos grandes talentos: “Sou apaixonado pelo The Voice, sempre fui. Agora ter a oportunidade de entrar no Kids, ainda mais eu que estou vivendo intensamente esse universo infantil em casa, vendo meus filhos se desenvolverem e evoluindo com a música, será muito especial. Tô felizaço em poder fazer parte desse time e espero transmitir essa alegria para todo mundo que vai estar assistindo”.



Para o veterano Carlinhos Brown, a união desses talentos em torno da música produz um efeito revigorante em quem faz, se apresenta e em quem assiste ao programa: "O retorno do The Voice Kids nesse cenário ainda difícil que estamos vivendo, um ano de pandemia, trará uma leveza e uma doçura tão necessárias para nos levar de volta às esperanças por melhores momentos".