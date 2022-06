Gafe: jornal inglês confunde atual namorada de Neymar com a ex, Bruna Marquezine

De férias em Miami, nos Estados Unidos, o jogador Neymar foi flagrado com sua namorada, Bruna Biancardi, passeando pelas ruas da cidade. Como de costume, diversos sites noticiaram a presença do craque em público, mas o jornal inglês Daily Mail cometeu uma gafe ao publicar sobre o "rolé" do brasileiro.



Em seu site, o Daily informou que Neymar estava acompanhado da "sua namorada Bruna Marquezine enquanto aproveitava o feriado em Miami". Acontece que a atriz brasileira e o jogador terminaram o relacionamento há quase quatro anos. A confusão, óbvio, se deu pelo fato das duas serem xarás.

Neymar e Biancardi estão juntos desde o começo de 2022, apesar das suspeitas de que já estavam se relacionando desde o ano passado. Em seu Instagram, o craque publicou fotos ao lado de amigos em Miami.

Ele está de férias do Paris Saint-Germain após o fim da temporada. As atividades da pré-temporada 2022/23 devem começar no fim de julho. Segundo informações da Liga Francesa, a primeira rodada da competição acontecerá no fim de semana dos dias 6 e 7 de agosto. E a pausa para a Copa do Mundo acontecerá após a 15ª rodada, em 12 e 13 de novembro, oito dias antes do começo da Copa.