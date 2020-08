Gafe: patrocinador do Vasco lança campanha com música do Flamengo

Um dos patrocinadores do Vasco, o Banco BMG cometeu uma enorme gafe com o time. O grupo havia lançado uma campanha que, caso atingisse a meta de 50 mil novas contas abertas, estamparia o logo (que é originalmente laranja) em preto e branco no uniforme do clube. Até aí, tudo bem. Só que, para anunciar que o objetivo foi alcançado, o banco fez um vídeo e usou a música... do Flamengo.

Na gravação, já retirada do ar, é possível ouvir um dos cantos mais famosos da torcida rubro-negra, arquirrival dos vascaínos. A gafe foi tanta que até a parte 'Mengão do meu coração' do cântico entrou no vídeo. Se não bastasse, a peça publicitária ainda se referiu ao Vasco como "alvinegro", como é chamado o Botafogo.

Pouco mais de duas horas depois da publicação, o BMG, via Twitter, desculpou-se com a torcida do Vasco.

"Pedimos desculpas a torcida e ao Vasco da Gama pelo áudio do vídeo postado anteriormente. Reiteramos que o Clube não teve envolvimento na produção do material. O lado positivo é que enfim anunciamos que a logo do Vasco Bmg é preta e branca! Nunca duvide que estamos ao seu lado!", publicou a conta.

Veja o vídeo abaixo: