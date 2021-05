Gal Costa anuncia segunda live-show durante a pandemia

Com a agenda de shows ainda estacionada por conta da pandemia, Gal Costa voltará ao circuito de lives para uma apresentação na próxima sexta-feira, dia 28, às 20h, diretamente do Teatro Bradesco. Celebrando 75 anos de vida, a cantora, que já está vacinada contra a Covid-19, conta com transmissão gratuita pelo youtbe do teatro, com clássicos de carreira e da MPB.

No setlist, canções como Meu Bem, Meu Mal, Negro Amor, Coração Vagabundo, Só Louco, Baby e tantas outras. Este show é a oportunidade dos fãs matarem a saudade de Gal, que está afastada dos palcos repeitando as medidas de segurança conta o coronavírus.

Está é a primeira vez que Gal apresenta as músicas de seu recente álbum de estúdio, lançado em fevereiro, Nenhuma Dor, que reúne os dez singles na companhia de outros grandes artistas nas plataformas digitais, em novembro de 2020. Em sua segunda live, a cantora faz um espetáculo estritamente musical, em que os protagonistas são sua voz e as canções.

“Eu estou muito feliz em retornar aos palcos em uma live. Mesmo não tendo público presente, é uma alegria muito grande poder levar música, diversão e um acalanto para as pessoas nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando. A arte é um bálsamo e alivia a dor da gente”, declara a artista.

Com muita música e histórias, o bate-papo conduzido pelo músico João Marcello Bôscoli leva convidados para ainda mais próximo di público, mesmo que de forma online. No Instagram do teatro, haverá conteúdos complementares, como dicas de playlists e podcasts, além de vídeos.