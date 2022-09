Gal Costa é a homenageada do Festival de Música Educadora FM

Gal Costa é a homenageada do 20° Festival de Música Educadora FM, quye acontece em 11 de dezembro na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Gal cantará canções de seu novo trabalho, As Várias Pontas de uma Estrela, além de sucessos dos 56 anos de carreira. O espetáculo musical inclui canções da obra monumental de Milton Nascimento, além de clássicos compostos por Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Djavan, Moraes Moreira, Jards Macalé e Cazuza.

Gal sobe ao palco acompanhada dos músicos Fábio Sá (baixo elétrico e acústico), Limma (piano e teclado) e Victor Cabral (bateria e percussão), o roteiro ainda inclui canções de compositores da nova geração, como Mallu Magalhães e Silva, e conta com a direção de Marcus Preto.

O maior festival de composições inéditas da Bahia completa duas décadas e, para marcar este momento, a premiação foi ampliada de R$ 60 mil para R$ 100 mil, contemplando agora todos os 50 finalistas. A etapa final seleciona 6 vencedores, com prêmios de R$ 7 mil e R$ 14 mil, para a melhor música, melhor arranjo e melhor intérprete, nas categorias música instrumental e música com letra.

Aos prêmios escolhidos pela Comissão Julgadora, formada pelas cantoras e compositoras Mariene de Castro e Illy, o pianista e maestro Ricardo Castro, o músico e percussionista Gabi Guedes e o músico e coordenador da Rádio, Paulo Alcoforado, se somarão 2 prêmios populares da categoria ‘Música mais votada pelos ouvintes’ (1 com letra e 1 instrumental).

Nesta edição, o Festival totalizou 746 composições, com participantes de 94 municípios, distribuídos pela Bahia e em dez outros estados brasileiros. Os inscritos vieram de 80 cidades baianas e, assim como no ano anterior, o festival recebeu uma inscrição internacional do Reino Unido. O Festival de Música Educadora FM será transmitido ao vivo pela TVE e Rádio Educadora FM, e os telespectadores ainda poderão acompanhar através do site www.tve.ba.gov.br/tveonline