Gal Costa em Salvador: saiba onde ficam algumas das casas onde a cantora morou

A cantora baiana Gal Costa vivia em São Paulo desde 2014. Com o filho Gabriel, eles dividiam um apartamento no Jardins e passeavam pelos corredores dos shoppings Iguatemi e Higienópolis.

Gal já havia morado na capital paulista, na década de 1960, quando se mudou para lá com o objetivo de se tornar cantora. Na época, morou em uma quitinete na Avenida São João, no Centro. Depois, dividiu um ‘apartamento imenso’ (nas palavras dela) com o produtor musical Guilherme Araújo, na Avenida São Luís.

A estada na cidade teve fim em 1969, quando ela se mudou para o Rio de Janeiro, onde ficou 24 anos. Além disso, Gal Costa teve várias temporadas em Salvador. Na cidade onde nasceu, chegou a ter um apartamento no Morada dos Cardeais, mesmo prédio onde reside a também cantora Ivete Sangalo. Gal, de acordo com informações do portal Alô Alô Bahia, comprou o imóvel após vender uma casa que mantinha no Morro da Paciência, no Rio Vermelho, ao lado da de Caetano Veloso.

A artista também teve uma residência em Itapeva. Além disso, Gal chegou a comprar uma casa em Trancoso – onde hoje funciona a pousada Estrela D´Água – e uma no Haras Larissa, no interior de São Paulo, onde costumava reunir uma turma para jogar War madrugada afora.

Gal Costa morreu nesta quarta-feira (09), aos 77 anos, em decorrência de um infarto. Maria da Graça Costa Penna Burgos nasceu em 1945, em Salvador. Sua estreia foi na década de 1960, ao lado de Caetano Veloso, Maria Bethânia, Tom Zé e Gilberto Gil, no espetáculo ‘ Nós, Por Exemplo”.

