Gal Costa falou a Bial como lidava com medo da morte: 'A vida é um milagre"

Gal Costa falou como lidava com o medo da morte durante uma participação no programa Conversa Com Bial. A cantora morreu nesta quarta-feira (9) após sofrer um infarto fulminante.

"Quando você vai chegando a uma certa idade, quando é jovem não pensa muito em morrer, na morte, mas quando vai chegando você começa a pensar que tem uma hora que acaba, né? E eu espero que não acabe. Eu espero que tenha vida depois que a gente apague. A vida é um milagre", disse a Bial.

Gal falou sobre o processo de envelhecimento e como imaginava que seria após a morte.

"Eu não gosto de ver o nada. Sei que estou com 75 anos e eu tenho medo da morte, mas eu quero fazer coisas ainda. Tenho vontade, desejo... A vida sem trabalho e sem música é muito chata. É difícil envelhecer, mas ao mesmo tempo é bom porque quanto mais você fica velho, mais você vive e a vida é tão linda. Eu adoro a vida!"