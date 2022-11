Gal Costa havia dado pausa em shows após retirar nódulo do nariz

Gal Costa, que morreu aos 77 anos nesta quarta-feira (9), havia suspendido a turnê "As Várias Pontas de uma Estrela" após a retirada de um nódulo nasal. A cirurgia foi realizada no final de setembro, em São Paulo (SP), e , segundo assessoria da artista, havia sido bem-sucedido. De acordo com Nilson Raman, responsável da artista, Gal ficaria afastada dos palcos até se recuperar plenamente.

A turnê já havia passado por Belo Horizonte (MG), Itaipava (RJ), São Paulo (SP), Curitiba (PR), Ribeirão Preto (SP), Natal (RN), Brasília (DF) e Maceió (AL) e ainda seguiria para a Europa, com shows agendados em Lisboa (Portugal) e Londres, no Reino Unido, em novembro deste ano.

Ela era uma das atrações do Primavera Sound, festival que aconteceu em São Paulo no último fim de semana, mas cancelou a participação. Segundo um comunicado, ela estava em recuperação após passar por um "procedimento de retirada de nódulo na fossa nasal direita, realizado há três semanas". Gal havia suspendido os shows estavam suspensos até o final de novembro.

Gal Costa deixa o filho Gabriel Costa Penna Burgos, de 17 anos.

Gal Costa

Maria da Graça Costa Penna Burgos nasceu em 1945, em Salvador. Ela estreou nos anos de 1960, junto com Caetano Veloso, Maria Bethânia, Tom Zé, Gilberto Gil, no espetáculo Nós, Por Exemplo, em 1964.

O primeiro disco Domingo, foi lançado em parceria com Caetano. Em 1968, Gal participou do disco Tropicália ou Panis et Circencis (1968). Seu primeiro disco solo foi lançado em 1969, Gal Costa.

Ela ainda graou: Cantar (1974), Água Viva (1978), Fantasia (1981), Baby Gal (1983), Gal (1992), Recanto (2011), entre dezenas de outros.

Em 1971, foi lançado Fa-Tal, um marco na carreira da artista.