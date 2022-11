Gal Costa teve 1.080 canções cadastradas no Ecad; instituição manifestou pesar por sua morte

O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad ) lamentou a morte da cantora Gal Costa, ocorrida nesta quarta-feira (9). Por meio de nota divulgada à imprensa, a instituição disse que o momento é de "imensa tristeza e dor". Gal morreu em casa. A causa do óbito não foi confirmada até o momento.

"Gal Costa era considerada um ícone da música e uma das maiores intérpretes da Música Popular Brasileira, com sucessos marcantes como 'Baby', 'Meu bem, bem mal' e 'Chuva de prata', entre outras canções de seu extenso repertório", destaca o Ecad, que também revela o expressivo número de canções interpretadas pela baiana registradas no banco de dados da instituição. São, no total, 1.080 canções, das quais “Um dia de domingo”, “Chuva de prata” e “Quando você olha pra ela” são as três mais tocadas nos últimos 10 anos.



"Com uma voz potente e uma carreira reconhecida internacionalmente, Gal Costa foi uma artista importante para a MPB, um dos expoentes do Tropicalismo e deixará saudade a todos os amantes da música brasileira", acrescenta. De acordo com a lei do direito autoral (9.610/98), os herdeiros continuam a receber os rendimentos da execução das obras por até até 70 anos após a morte do artista.

Veja abaixo o ranking das músicas gravadas por Gal Costa como intérprete mais tocadas nos últimos 10 anos no Brasil (Rádio, Sonorização Ambiental e Casas de Festas e Diversão)



1 - Um dia de domingo - Michael Sullivan/Miguel/Paulo Massadas

2 - Chuva de prata - Ronaldo Bastos/Ed Wilson

3 - Quando você olha pra ela - Mallu Magalhaes

4 – Sorte - Celso Fonseca/Ronaldo Bastos

5 - Meu bem meu mal - Caetano Veloso

6 – Azul - Djavan

7 – Baby - Caetano Veloso

8 - Dom de iludir - Caetano Veloso

9 – Açaí - Djavan

10 – Folhetim - Chico Buarque

11 - Nada mais - Ronaldo Bastos/Stevie Wonder

12 - Hino do sr. do Bonfim - Osmar/Joao Antonio Wanderley

13 - Força estranha - Caetano Veloso

14 - Alguém me disse - Evaldo Gouveia/Jair Amorim

15 - Barato total - Gilberto Gil

15 - Modinha de Gabriela - Dorival Caymmi

16 - Lanterna dos afogados - Herbert Vianna

17 - Mar e sol - Carlos Renno/Paky (Fr 1)

18 - Aquarela do Brasil - Ary Barroso

19 - Sonho meu - Dona Ivone Lara/Delcio Carvalho

20 - Luz do sol - Caetano Veloso