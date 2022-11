Gal Costa teve infarto fulminante em casa, diz assessoria

A cantora Gal Costa foi vítima de um infarto fulminante, informou a assessoria da artista. Ela morreu em sua casa, na manhã desta quarta-feira (9).

Em setembro, Gal suspendeu a turnê "As Várias Pontas de uma Estrela" até o final de outubro, após a retirada de um nódulo nasal. O procedimento foi realizado na cidade de São Paulo (SP), havia sido bem-sucedido.

A turnê estava prevista para vai seguir para a Europa, com shows agendados em Lisboa (Portugal) e Londres, no Reino Unido, em novembro deste ano.

Gal Costa deixa o filho Gabriel Costa Penna Burgos, de 17 anos.

Última passagem por Salvador

A volta de Gal aos palcos depois de um tempo afastada dos shows por causa da pandemia aconteceu no final de 2021, com a turnê "As Várias Pontas de uma Estrela", que homenageou Milton Nascimento.

A sua última apresentação em Salvador foi em março desde ano, e teve ingressos esgotados, logo na primeira semana de vendas. A turnê também passou por outras capitais, como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte e Fortaleza.

"A obra de Milton Nascimento é linda, maravilhosa. E como cantor, ele é incrivelmente lindo, bom, espetacular", disse Gal sobre a escolha do homenageado, em entrevista ao CORREIO.