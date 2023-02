'Gal parecia ver as coisas de cima, à frente do seu tempo', diz fã

A cantora Gal Costa deixou um legado inegável, a ponto de poucas coisas conhecidas pelos baianos fazerem jus a ele. O Trio Balancê, no entanto, encontrou no Carnaval a manifestação mais digna de ser comparada com a grandiosidade da cantora e levaram um trio em tributo a ela para o circuito Dodô (Barra-Ondina), na tarde desta sexta-feira (17).

Para isso, o grupo reuniu as cantoras Ana Mametto, Márcia Short e Carla Visi. Juntas, elas descrevem Gal como a artista que influenciou fortemente a carreira musical que construíram. Assim como a artista abriu portas para o fazer artístico, elas também o fizeram, neste segundo dia de Carnaval, sendo o primeiro trio a desfilar.

Mesmo sabendo do desafio que seria selecionar, em um repertório de mais de 50 anos de carreira de Gal, as canções emblemáticas da musa tropicalista para um desfile no Carnaval, elas encararam e fizeram bem, começando a apresentação com 'Modinha para Gabriela'.

O sol ainda era escaldante, mas os foliões pareciam não se importar enquanto faziam um coro da canção. Entre elas estava a cozinheira Maria José, 51 anos. A justificativa dela pela capacidade de resistir ao calor é a força que Gal representava. "Ela chegava e fazia, sem ter medo do que pensariam", descreveu.

O desfile foi dividido em momentos em que as três cantavam juntas e em solos. Maria José acompanhou todos. Mas se para ela a dificuldade já passou despercebida, para o pessoal que assistia das janelas dos prédios, a alegria foi em dobro. "Gal parecia ver as coisas de cima, à frente do seu tempo. É assim que eu me sinto daqui, ouvindo ela", contou a empresária Marta Ribeiro, 53 anos, que alugou um apartamento no circuito.

Além dos sucessos da cantora, o trio de artistas também contou músicas como "Os Mais Doces Bárbaros”, “Balancê”, “Bloco do Prazer”, “Festa do Interior” e “Baby”.

