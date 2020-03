Galatasaray confirma que técnico contraiu covid-19

O técnico do Galatasaray, Fatih Terim, revelou nesta segunda-feira ter dado positivo no teste para o novo coronavírus. O turco, de 66 anos, postou uma mensagem nas redes sociais confirmando o resultado.

"De acordo com os exames realizados nesta segunda-feira, meu resultado deu positivo para o coronavírus. Estou em boas mãos no hospital. Não se preocupem. Volto a dar novas informações o mais rápido possível", disse o treinador, que faz parte do grupo de risco, composto por idosos, gestantes e portadores de doenças cardíacas.

Há alguns dias, a direção do Galatasaray informou que Abdurrahim Albayrak, vice-presidente do clube, também contraiu o vírus. A liga turca de futebol só foi paralisada na sexta-feira, uma das últimas a parar na Europa.

Os zagueiros brasileiros Mariano e Marcão fazem parte do elenco da equipe turca, que também conta com o atacante colombiano Falcao Garcia.

Na Turquia, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), foram registrados 1.300 casos de coronavírus, com 30 mortes.