Galáticos: com Messi, PSG tem elenco avaliado em R$ 6 bilhões

A contratação de Messi pelo Paris Saint-Germain, anunciada na terça-feira, vai transformar o elenco do clube francês em um dos mais caros do mundo. O valor de mercado dos jogadores é de 993 milhões de euros (R$ 6,1 bilhões), de acordo com o site Transfermarkt, referência mundial no segmento. Entre os grandes europeus, o montante só fica atrás do Manchester City, que tem suas peças avaliadas em 1,06 bilhão de euros (R$ 6,5 bilhões). O Real Madrid tem um elenco de 863 milhões de euros (R$ 5,3 bilhões).



Com Messi, o PSG ensaia a formação de um time galáctico, termo utilizado para a política de contratações utilizada pelo Real Madrid entre 2000 e 2006 e que reuniu Ronaldo, Figo, Zidane, Roberto Carlos, David Beckham, entre outras estrelas.

O PSG vai ter um ataque formado por Messi, Mbappé e Neymar, trio que, sozinho, vale R$ 2 bilhões. Considerando o time titular, o valor dos atletas somado gira em torno de R$ 4 bilhões.



Antes de negociar com o argentino, o clube francês já havia contratado o goleiro Gianluigi Donnarumma, campeão da Eurocopa com a Itália neste ano e que vale cerca de R$ 400 milhões. Ainda para a defesa, o clube levou o zagueiro espanhol Sergio Ramos (avaliado em R$ 61 milhões).



"Messi é o melhor jogador do mundo, será uma honra jogar com ele", disse Donnarumma, em entrevista à emissora de TV Sky Sports Itália, sobre a contratação.