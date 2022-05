Galáxias, no Cine Glauber, apresenta Som no Sebo Trio nesta quinta (12)

O Sebo Galáxias, na Praça Castro Alves, promove nesta quinta-feira (12), a partir das 19h, uma atração musical e gratuita que vai agitar o Cine Metha Glauber Rocha. O Som no Sebo Trio, composto por Ricardo Correia (bateria), Pedrinho Fonseca (piano elétrico) e Normando Mendez (trompete), vai botar a galera pra estalar as costelas entre os livros, discos, camisetas e outros produtos da loja.



"A intenção é fazer uma festinha e mostrar que o Galáxias é um espaço de eventos, mini-centro cultural, que pode e deve abrigar as mais diversas expressões artísticas", explica James Martins, curador do sebo.



Neste dia, os livros da seção de música, que incluem títulos variados como "Harmonia" de Arnold Schoenberg e "Elis e Eu", de João Marcelo Bôscolli, estarão com descontos. Não vai perder, hein!

Serviço

O quê: Som no Sebo Trio

Onde: Sebo Galáxias, Cine Metha Glauber Rocha

Quando: Quinta-feira (12), às 19h

Quanto: Grátis!



