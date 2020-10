Galeria da Fundação Pierre Verger reabre com exposição fotográfica

A Fundação Pierre Verger já tem uma data para a reabertura da sua Galeria. Na quarta (28), o espaço terá o retorno das suas atividades com o lançamento da exposição '150 Fotos Pela Bahia: O Registro', a partir das 19 horas. O evento também marca o início de uma campanha de captação de recursos da instituição.

A reabertura da Galeria neste momento se tornou necessária para a Fundação porque é de lá que vêm a maioria dos recursos que sustentam as suas atividades – que, como muitas outras instituições. Com curadoria de Alex Baradel e Célia Aguiar, 150 Fotos Pela Bahia: O Registro é fruto da campanha homônima, um projeto realizado por um coletivo de fotógrafos baianos.

A ação permitiu, em 21 dias, entre junho e julho de 2020, a arrecadação de mais de R$ 270 mil através da venda de 1.741 fotografias. Com o recurso arrecadado, foram compradas mais de 32 toneladas de alimentos e materiais de higiene e proteção contra o Covid-19, incluindo mais de 20 mil máscaras beneficiando mais de 1.300 famílias em situação de vulnerabilidade social.

A mostra apresenta 31 fotografias realizadas por diversos fotógrafos que se deslocaram durante a pandemia para registrar as ações desenvolvidas pelo projeto. Também serão apresentadas numa tela as 151 fotografias que participaram das vendas da campanha, assim como vídeos e clips produzidos durante a campanha.

Seguindo as recomendações sanitárias de evitar aglomeração de pessoas, não haverá presença de público no lançamento; será uma inauguração virtual, com transmissão ao vivo pelos canais YouTube e Facebook da Fundação, das 19h às 21h.

Durante a inauguração, além das falas dos fotógrafos serão apresentados registros visuais, testemunhos de compradores, agradecimentos de pessoas que receberam as cestas, vídeos e outros materiais produzidos durante a campanha.

A visitação estará aberta ao público a partir de quinta (29), com todos os cuidados sanitários necessários para garantir segurança aos visitantes: medição de temperatura, disponibilização de álcool em gel, obrigatoriedade do uso de máscara e limitação da quantidade de pessoas presentes ao mesmo tempo.

A Galeria proporcionará aos compradores da campanha 150 Fotos pela Bahia, que ainda não pegaram suas fotografias, a possibilidade de retirá-las, mediante agendamento.