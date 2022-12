Galeria do Pelourinho reúne acervo de 46 artistas plásticos baianos de diversos estilos 

Conhecido mundialmente por suas cores, simbologia e história, o Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, é também referência no mercado de economia criativa. Com um variado leque de comércio voltado para produções que remetem a elementos característicos da cultura local, o a região é comumente procurada também por apreciadores, consumidores e colecionadores de artes plástica. Com cerca de 1.500 obras catalogadas, um dos principais acervos de quadros produzidos nos últimos 50 anos está sob os cuidados do curador e marchand Washington Sousa da Silva, proprietário da Art Brazil Galeria, que comercializa obras de 46 artistas baianos.

Natural de Salvador, Washington teve seu primeiro contato com as artes plásticas na adolescência, através do grafitti, expressão artística realizada em espaços públicos. Porém com foi através do seu trabalho no mercado informal, que teve a oportunidade de ingressar no comércio de obras de arte.

“Eu vendia redes pelas praias da cidade, quando tive a oportunidade de conhecer a artista plástica Amankai Neuken, e a comercializar os seus trabalhos, na lateral da antiga Faculdade de Medicina, no Pelourinho”, relembra Washington. “Foi ali naquele primeiro espaço que tive a oportunidade de conhecer outros artistas que vinham de diferentes bairros de Salvador para vender suas obras para os transeuntes e galeristas do Centro Histórico”, diz.

Através do networking criado nas ruas do Pelourinho, o ofício de Washington foi tomando forma. Por meio de um catálogo diversificado de obras, ele iniciou a construção de um acervo que contava com obras de arte naif e souvenir que são pinturas com temáticas voltadas à cultura local arquitetura expressada através do casario, baianas, capoeira.

“Em 2010, nasceu a Art Brazil Galeria, que seguiu a proposta de atuar como um espaço para dar visibilidade e democratizar a arte local. Hoje, o acervo conta com obras de 46 diferentes artistas, estilos e técnicas variados, representando a diversidade e a africanidade”, diz. “Aqui contamos com com obras pra todos os gostos e bolsos”, diz.

Acervo

Entre os destaques do acervo, estão obras em naif de Jó Silara; peças contemporâneas dos artistas plásticos Anunciação e Ricardo Miranda; quadros de estilo impressionista de Carlos Kahan; até obras de influência cubista de Edmundo Simas e artistas em ascensão como Fernando Necko, que este ano teve um quadro selecionado para o 64 Salão de Artes Visuais da Bahia.

No catálogo da Art Brazil Galeria também podem ser encontradas peças de artistas como Condinho, Marcos Costa também conhecido como Spray Cabuloso, Oliver Dórea, Éder Muniz, Leonel Mattos, Menelaw Sete, Raimundo Santos Bida, bem como artistas plásticos já falecidos como Edmundo Simas, Gil Abelha, Reginaldo Bonfim, Sá Cortez, entre outros nomes.

Desde 2019, a Art Brazil Galeria se divide entre dois espaços no Pelourinho, o Shopping do Pelô, no Terreiro de Jesus e o número 26, próximo a ladeira do Ferrão, em parceria com Big Axé galerista do Centro Histórico desde a década de 80, que já recebeu em seu espaço personalidades com Bill Clinton, Kofi Annan e Danny Glover. “No mês de dezembro estamos trabalhando com ótimas oportunidades para que o público venha conhecer o nosso acervo”, afirma.

Para conhecer mais sobre a Art Brazil Galeria, acesse o perfil no Instagram: @artbrazilgaleria.