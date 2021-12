Galinha Pintadinha ganha contação de histórias no Spotify

Os personagens da Galinha Pintadinha viram contadores de histórias no Spotify. A animação lançou seis contos da literatura infantil na plataforma de streaming. Os pequenos ouvintes poderão ter acesso à histórias clássicas como Chapeuzinho Vermelho, Cachinhos Dourados, A Cigarra e a Formiga, O Patinho Feio, Os Três Porquinhos, A Lebre e a Tartaruga.

Além dos áudios, parte do projeto Contos Clássicos da Galinha Pintadinha já está disponível em formatos de vídeo pelo YouTube. As histórias também estão em livros impressos editados em parceria com a Editora Culturama.

"Os Contos Clássicos no Spotify são uma forma de trazer a Galinha Pintadinha até na hora de contar histórias para as crianças, o que mostra que ela pode estar presente em todos os momentos do cotidiano infantil, de forma lúdica, divertida e ainda auxiliando no desenvolvimento da criança", afirma Marcos Luporini, sócio criador da Galinha Pintadinha.