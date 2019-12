Galinha Pintadinha será exibida no Bom Dia & Cia, do SBT

A partir da próxima segunda-feira (23), o SBT irá exibir o desenho Galinha Pintadinha em sua programação. A informação foi divulgada na última sexta-feira (20) pelo canal. A animação vai fazer parte do Bom Dia & Cia, exibido de segunda a sexta, às 10h30.

Segundo o SBT, o acerto com a animação nacional faz parte de uma iniciativa para oferecer conteúdo seguro, educativo e especial para todas as famílias, respeitando a infância e resgatando canções clássicas do cancioneiro popular brasileiro.



No anúncio, o SBT promete "os famosos videoclipes animados e as canções que todos já adoram e sabem de cor", mas também a série Galinha Pintadinha Mini, "com novas historinhas, aventuras e atividades educativas".